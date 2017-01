"XMakers", Mucciaccia alla scoperta del mondo delle stampanti 3D

20:38 - Stampanti 3D e Digital Fabrication? Per i ragazzi non avranno più segreti. "XMakers", condotto da Giovanni Mucciaccia e in onda su DeAKids ogni venerdì alle 20, infatti, è il primo show televisivo europeo che permette ai ragazzi di vedere oggetti della loro vita quotidiana trasformarsi in prototipi straordinari con l'aiuto di un team di esperti. Le trasformazioni avverranno attraverso l’uso di frese, laser cutter, stampanti 3D e schede arduino.

Il team degli XMakers sarà capitanato da Giovanni Muciaccia, che con questo programma torna su DeAKids dopo la fortunata esperienza di “Freestyle - Tutta un’altra stanza”, il programma che rivoluzionava le camerette dei ragazzi. Giovanni sarà il Boss del team degli XMakers composto da: Massimo Temporelli, fisico e fondatore di “The Fab Lab: Make in Milano”, Francesco Marchioro giovane attore che interpreta il ruolo di Leo il bizzarro programmatore e “problem-solver” del team e Giulia Palaferri, al suo debutto come attrice interpreta l’artista digitale abilissima nell’uso di ogni tipologia di macchinario avanzato e device tecnologico, e si occupera’ anche della bellezza estetica dei prototipi.



In ogni puntata Giovanni Muciaccia sara’ anche protagonista di un servizio in esterna durante il quale ospiterà un esperto che attraverso il proprio lavoro spieghera’ il principio fisico/scientifico utilizzato per progettare il prototipo oggetto della puntata. Tra gli ospiti vedremo: il musicista Giovanni Allevi, il campione mondiale di Bike Trial e inviato di “Striscia la Notizia”, Vittorio Brumotti, il pilota automobilistico Luca Betti, ex concorrente di “Pechino Express”, e moltissimi altri.