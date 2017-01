27 dicembre 2014 "XLove", le Iene indagano su sesso e amore Dall'8 gennaio alle 21.10 su Italia 1 va in onda il nuovo programma di Davide Parenti condotto da Giovanna "Nina" Palmieri Tweet google 0 Invia ad un amico

11:46 - L'amore in tutte le sue possibili declinazioni e sfaccettature. Dopo la puntata pilota andata in onda a febbraio 2014, da giovedì 8 gennaio 2015 alle 21.10 al via su Italia 1 la nuova edizione di "XLove", programma di Davide Parenti, realizzato dalla redazione de "Le Iene". Nel corso delle 3 puntate condotte da Giovanna "Nina" Palmieri, i reportage metteranno in luce diversi aspetti della vita di coppia e delle relazioni sentimentali.

I servizi degli inviati di Italia 1 saranno inframmezzati da alcuni sketch che seguono la tradizione anglosassone degli "stand up comedians". Si tratta di monologhi interpretati da comici che, in uno studio, su sfondo neutro, solitamente in piedi ("stand up", appunto), con il solo microfono e a ritmo serratissimo, intratterranno il pubblico su amore, sesso e sentimenti.



Gli stand up comedians italiani di "XLove" sono: Andrea Pucci, Maurizio Lastrico, Debora Villa, Alberto Patrucco, Alessandro Fullin, Antonio Ornano, Pietro Sparacino, Annalisa Arione, Frank Matano. New entry di questa edizione Diana Del Bufalo. Padrona di casa sarà Giovanna “Nina” Palmieri, che, oltre a contribuire alle realizzazioni di molti servizi nelle vesti di inviata, rappresenta il filo conduttore del programma. Suo il compito di introdurre sia i servizi che gli spettacoli dei comedians, non interagendo, però, mai direttamente con i comici.