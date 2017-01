"Xena", la principessa guerriera dichiarerà la sua omosessualità

Xena confesserà la sua omosessualità. Nel reboot della serie tv " Xena - Principessa Guerriera " , che non vedrà più Lucy Lawless nei panni della protagonista, la famosa amazzone della tv farà coming out. Nei nuovi episodi, in produzione per la NBC e in onda probabilmente entro fine anno sul network statunitense, emergerà infatti il legame amoroso con la fedele Olimpia , come annunciato dal produttore esecutivo della serie Javier Grillo-Marxuach.

"Sono una persona molto diversa ora. E anche lo show sarà diverso. Il motivo per cui stiamo lavorando alla nuova Xena è per raccontare una storia… vogliamo esplorare e raccontare un rapporto che nella prima versione, nei primi Anni Novanta, non avevamo potuto approfondire per diversi motivi - ha detto Grillo-Marxuach aggiungendo - Esprimerà meglio la mia visione del mondo. E non è difficile capire di cosa si tratti se si scava un pochino".



Il legame molto intimo tra Xena e la guerriera Olimpia è sempre rimasto sullo sfondo nei 134 episodi della serie originale. Ora invece, le due amazzoni vivranno la loro storia alla luce del sole.



"Xena - Principessa Guerriera" nacque come spin off della serie tv "Hercules" e andò in onda per sei stagioni dal 1995 al 2001 in 108 Paesi nel mondo.