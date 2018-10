"X Factor UK", Sharon Osbourne chiama i concorrenti "mer..e " e dà le dimissioni da giudice

La Osbourne ha spiegato: "Dopo aver guardato la nuova stagione X Factor, ho visto i nuovi giudici hanno trovato il loro ritmo e stanno lavorando brillantemente. Io però ho deciso di passare per quest'anno, a questo punto non penso davvero di essere necessaria. Mi auguro che lo spettacolo continui ad avere successo e, per quanto ami avere la mia faccia in TV, dovrete fare a meno di me in questa stagione".



Pochi mesi fa Sharon aveva rilasciato un'intervista a Howard Stern, che le aveva chiesto come mai lei fosse presente solo nei live del talent e non durante le audizioni. La sua risposta aveva lasciato tutti a bocca aperta: "Oh ca..o, non devo per forza avere quei bimbetti che mi cantano in faccia. Sono tutte delle mer..e e fanno tutti schifo. ma cos'è un karaoke o cosa?".



"X Factor UK" ha confermato le dimissioni della Osbourne in una dichiarazione:"X Factor può confermare che Sharon Osbourne ha deciso di non tornare allo show di quest'anno. Sharon sarà sempre parte della famiglia di X Factor e le auguriamo tutto il meglio per il futuro".