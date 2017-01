"X Factor Uk", Robbie Williams ritornerà come assistente di Sharon Osbourne

La nuova stagione di "X Factor Uk" non ha ancora una data d'inizio, ma le riprese sono già a buon punto. E c'è già una gustosa novità. Le ultime voci rivelano che Robbie Williams farà un'apparizione come assistente di Sharon Osbourne nella casa dei giudici. Avvenne la stessa cosa nel 2013, quando trionfò Sam Bailey , concorrente proprio della squadra di Sharon.

Il talent inglese aveva annunciato a inizio giugno la giuria ufficiale formata da Louis Walsh, Nicole Scherzinger, Simon Cowell e Sharon Osbourne. Rispetto alla scorsa edizione, X Factor Uk vede l'abbandono di ben tre giudici, Nick Grimshaw, Rita Ora e Cheryl Fernandez-Versini.



Intanto i Take That ritroveranno Robbie Williams (e Jason Orange) nel 2017, per una reunion organizzata allo scopo di festeggiare il 25esimo anniversario della band. Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald durante quest'anno hanno portato in tour l'ultimo album "III".