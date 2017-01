"X Factor", nuova rissa tra Morgan e Fedez

13:41 - Non si sono mai amati Morgan e Fedez, ma stavolta dalle parole sono passati quasi alle mani. I due giudici di "X Factor" infatti sono stati protagonisti di un violento battibecco, che sarebbe poi sfociato in "percosse". L'ex cantante dei Bluvertigo accusa il rapper di averlo aggredito dietro le quinte e per sedare la rissa sono dovuti intervenire gli autori e Victoria Cabello. Solo una recita per alzare gli ascolti?

Morgan, che nelle scorse settimane ha minacciato di lasciare il talent, è rimasto senza cantanti. E più volte ha puntato il dito sul collega Fedez. Bene, le prime avvisaglie si sono avute all'inizio della puntata quando, al posto di dare il suo commento sulla canzone di uno dei concorrenti ha tirato fuori il suo libro per pubblicizzarne l'uscita.



Quindi "ricondotto" da Alessandro Cattelan ai suoi doveri di giudice ha aggiunto: "Dovrei rinunciare a un'opinione sincera perché io sono comunque per l'amore della dialettica. Prima ho detto delle cose e sono stato percosso dal giudice Fedez in camerino. Che tu sia manesco è fuori discussioni. Ti finiscono le parole o non avresti bisogno di chi te le scrive".



Apriti cielo, Fedez ha incassato il colpo e poi, al suo turno, è passato all'attacco: "Sono davvero rammaricato dal constatare", ha detto il rapper, "che tutto viene rovinato dall'egocentrismo di Morgan che invece di fare il suo lavoro, fa spot e promuove il suo libro".