28 novembre 2014 "X Factor": Morgan senza concorrenti, accuse e dito medio al pubblico e a Fedez

13:03 - E' ancora Morgan show a "X Factor". Il giudice è rimasto senza concorrenti ad un passo dalla semifinale. I suoi Komminuet hanno perso contro Mario e sono usciti di scena. Il cantautore, deluso e amareggiato, ha iniziato a inveire contro il pubblico e Fedez accusandolo di non essersi preso la responsabilità della eliminazione. Dito medio alzato davanti a tutti e un laconico: "La televisione mi fa caga..". Sarà il suo ultimo anno al talent?

Insomma durante "Xtra Factor" condotto da Mara Maionchi, Morgan ha iniziato a inveire contro Fedez - il suo voto era decisivo al ballottaggio - che ha mandato al "tilt" (ossia all'ultima votazione del pubblico da casa) i Komminuet e Mario. Il rapper, accusato sempre da Morgan di essersi "deresponsabilizzato", col sorriso in bocca ha replicato che la sua uscita di scena delle scorse puntate era solo una strategia per far sì che i Komminuet arrivassero fino in fondo. Morgan ha replicato: "Tu me l'hai messa nel cu.." e poi "io ho vinto sette volte" fino a duro "la televisione mi fa caga..". In tutto questo Mara Maionchi è scoppiata a ridere cercando di calmare il cantautore, mentre Fedez continuava a rispondere ridendo e mai prendendo sul serio il polemico collega.