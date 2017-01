"X Factor": Morgan ci ripensa, torna giudice e annuncia l'uscita del suo nuovo album

"Me ne vado per sempre". Così Morgan aveva lasciato lo studio di " X Factor " dopo che due suoi gruppi erano finiti al ballottaggio. Poi giorni concitati, "torna o non torna?", sono fioccati nomi di sostituti illustri. Ma è stato il cantante ad aprire la puntata al pianoforte: "Ho avuto un momento di sconforto. La musica è finita ma la musica è anche ricominciata", poi ha annunciato l'uscita del disco il 12 dicembre. Web scatenato: "Una farsa".

Dunque Morgan si è ripresentato, non senza qualche contestazione in sala, con tanto di pianoforte bianco e di un momento musicale tutto suo in apertura di puntata. "E' naturale che in una grande passione ci siano anche dei tormenti", ha spiegato. Per tutta la puntata il giudice ha dispensato consigli, complimenti, mai un accenno di polemica. I Komminuet si sono salvati e lui può continuare il suo percorso dentro "X Factor".



Poi durante Xtra Factor, condotto da Davide Camicioli e Mara Maionchi, il colpo di scena: "Volevo dirvi che il 12 dicembre uscirà il mio disco". Solito (falso) annuncio o verità, peraltro l'uscita del disco è stata più volte rimandata. Per la cronaca doppia eliminazione durante la puntata: Riccardo (l'ultimo ad essere entrato nel cast) della squadra di Fedez e Vivian della squadra di Victoria Cabello.