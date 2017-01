"X Factor 9": Giosada vince su gli Urban Strangers, ma la sfida continua

Una serata non solo televisiva ma soprattutto musicale, in un Mediolanum Forum gremito. Ad aprire le danze è stato Michele Bravi, vincitore del talent due anni fa, seguito dall'ingresso dei giudici Mika, Elio, Skin e Fedez alle prese con le loro "Born to be Abramo", "I Believed In You", "Magnifico" e "Relax (Take it easy)". I titoli sono quelli dei successi pescati dal passato dei rispettivi artisti e rispolverati per l'occasione.



Sul versante della gara, la battaglia si è aperta con una prima manche dedicata ai duetti, con i quattro concorrenti accompagnati da Cesare Cremonini al pianoforte e alle prese con quattro dei suoi successi. Il primo concorrente a esibirsi è stato Giosada che si è messo alla prova su "Logico". A seguire, in rapida successione, Davide, detto Shorty, con "Mondo", Enrica con "La nuova stella di Broadway" e gli Urban Strangers con "Buon viaggio". Come spartiacque tra la prima e la seconda parte della finalissima, sotto i riflettori del Forum milanese sono arrivati i Coldplay, primi ospiti della serata. La band, dopo tre anni di assenza dall'Italia, ha scelto il palco del talent di Sky per presentare al pubblico italiano il singolo "Adventure In A Lifetime", ai vertici della classifiche radiofoniche, oltre a "A Head Full Of Dreams", brano che ha dato il titolo al loro ultimo album pubblicato a inizio dicembre.



Primo eliminato della serata è stata Enrica. Per la seconda manche, la gara è tornata nel vivo con gli inediti dei finalisti. Se Davide, detto Shorty e volto soul della finale, è salito sul palco con la sua "My Soul Trigger", gli Urban Strangers hanno cantato "Runaway" e Giosada "Il rimpianto di te", scritta insieme a Pacifico e Alberto Tafuri. Prima del verdetto del televoto che ha decretato l'eliminazione di Davide, sul mastodontico palco a "X" sono saliti anche gli Elio e Le Storie Tese al gran completo per cantare "Servi della gleba", assieme alla vocal coach Paola Folli che della band è anche corista.



Infine è stata la volta della terza manche, con lo scontro tra Giosada e Urban Strangers. Hanno cantato rispettivamente "The Best Of You" e "Oceans". "E' stato bellissimo - ha commentato un emozionato Giosada dopo essere stato dichiarato vincitore - ed è tutto molto strano".