"Wind Summer Festival", primo appuntamento con la musica dell'estate

Con il "Wind Summer Festival" da Piazza del Popolo a Roma incomincia davvero l'estate musicale: in onda il 4 luglio in prima serata su Canale 5, e in contemporanea su Radio 105, il primo appuntamento dell'attesissimo evento che ospiterà artisti italiani e internazionali: Elisa, Fiorella Mannoia, J-Ax e Fedez, Ofenbach, Francesco Renga, Gianna Nannini, Giorgia, Max Pezzali, Paola Turci, Giusy Ferreri, Benji & Fede con Annalisa, Fabio Rovazzi, Riki e tanti altri.