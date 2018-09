"Wind Summer Festival", la finale domenica in diretta su Canale 5

Gran finale per il "Wind Summer Festival". Domenica 16 settembre in prima serata su Canale 5 - e in contemporanea su Radio 105 - ultimo appuntamento con la musica dell’estate in diretta dall’Area Expo-Parco Mind di Milano. Tanti artisti del panorama musicale italiano ed internazionale si alterneranno sul palco per una serata unica che decreterà la canzone dell’estate 2018! A condurre l’evento Ilary Blasy insieme a Rudy Zerbi e Daniela Battaglia.