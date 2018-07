"Wind Summer Festival", ecco il secondo appuntamento con le canzoni dell'estate

Tutto pronto per una nuova tappa con la più bella musica dell'estate e con il "Wind Summer Festival". L'appuntamento in tv è per giovedì 12 luglio, in prima serata su Canale 5 e in contemporanea su Radio 105. Sul palco di Piazza del Popolo a Roma tantissimi artisti, da Irama a Einar di "Amici" a Ermal Meta e Le Vibrazioni, ma non solo. A condurre la serata Ilary Blasi, Rudy Zerbi e Daniele Battaglia.