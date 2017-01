21 gennaio 2015 "Willy, il principe di Bel Air": Will Smith e Alfonso Ribeiro si ritrovano L'attore interprete di Carlton Banks, ora impegnato in tv con “Dancing with the Stars”, ha fatto visita all'amico sul set del nuovo film "Concussion" Tweet google 0 Invia ad un amico

12:31 - Will Smith e Alfonso Ribeiro di nuovo insieme. I due protagonisti della serie cult degli anni '90 “Willy, il principe di Bel Air”, si sono ritrovati sul set del nuovo film di Smith “Concussion”. L'ex interprete del buffo Carlton Banks ha fatto visita all'amico insieme a Whitney Carson, la ballerina sua partner in “Dancing with the Stars”. Un incontro avvenuto l'8 gennaio, ma solo ora condiviso con una foto sul web.

Nonostante la sitcom abbia chiuso i battenti nel 1996, Smith e Ribeiro non si sono persi di vista. I due erano apparsi insieme nel 2013 in uno show della BBC, dove si esibirono nella celebre “Carlton's dance” insieme al figlio di Smith, Jaden. Ora la visita sul set di "Concussion", in occasione della tappa a Pittsburgh del "Dancing with Stars live tour", che Ribeiro, vincitore della 19.ma edizione del programma, sta portando in giro per gli Stati Uniti.



Mentre Smith ha continuato la sua carriera di attore e intrapreso quella di regista e produttore, Ribeiro si è dato alla tv, partecipando a numerosi reality show. “Dancing with the Stars” è solo l'ultimo della lista e anche in occasione di questa avventura, il 43enne attore ha ricevuto il supporto dei colleghi conosciuti sul set di “Willy, il principe di Bel Air”. Karyn Parsons, Tatyana Ali e Joseph Marcell, rispettivamente Hilary, Ashley e il maggiordomo Geoffrey della sitcom, fecero visita al collega sul set del reality lo scorso novembre e a Usa Weekly l'attore descrisse quell'incontro come “un momento meraviglioso, perchè loro per me sono una famiglia e lo resteranno per sempre”.