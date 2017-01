"Willy il Principe di Bel-Air", la piccola Ashley neosposa e presto mamma

L'avevamo lasciata ragazzina negli a rappare insieme a Will Smith e la ritroviamo moglie e quasi mamma. Tatyana Ali, che nella sit-com "Il principe di Bel-Air" interpretava Ashley, si è sposata con Vaughn Rasberry. La coppia è in dolce attesa del primo figlio, ma la cicogna è in volo anche per un'altra stellina della tv Anni Novanta. Si tratta di Keshia Knight, che nei "Robinson" interpretava la piccola Rudy, in attesa di una bimba.