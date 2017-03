"Will & Grace", le prime foto dal set del revival

Il revival di "Will & Grace" è entrato in ufficialmente produzione: i dieci nuovi episodi non arriveranno sul piccolo schermo prima dell'autunno 2017. Per ingannare l'attesa, i fan possono godersi le foto postate sui social dagli stessi protagonisti Eric McCormack (Will), Debra Messing (Grace), Megan Mullally (Karen) e Sean Hayes (Jack): una serie di selfie che li ritrae nuovamente insieme e sorridenti, con lo spirito immutato dei rispettivi personaggi.