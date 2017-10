13 ottobre 2017 23:22 "Will & Grace", la loro storia riparte in un mondo tutto nuovo Dal 13 ottobre la nuova stagione della popolare sitcom va in onda in esclusiva tutti i venerdì su Premium Joi

Dieci anni dopo l'ultima stagione, "Will & Grace", la comedy che ha segnato il costume e conquistato 51 premi e ben 192 nomination, torna con una sfolgorante nona serie. Che dal 13 ottobre Joi, il canale della piattaforma Premium, manda in onda in esclusiva assoluta per l'Italia dal 13 ottobre, ogni venerdì, alle 21.15. I quattro protagonisti tornano in un America dove i matrimoni gay sono diventati realtà ma alla Casa Bianca c'è Donald Trump...

In via del tutto eccezionale e come special gift agli appassionati della serie stracult, il primo episodio viene proposto anche in chiaro ed in contemporanea su La5. E offerto gratuitamente in streaming su Mediaset.it, dal 14 al 20 ottobre (collegandosi al sito o scaricando l’app per tablet o smartphone).