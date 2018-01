"Will e Grace", J-Lo ritorna nella nuova stagione in un doppio ruolo

Quello tra Jennifer Lopez e "Will e Grace" è un legame duraturo. Dopo aver già partecipato in passato a tre episodi, la cantante e attrice comparirà nei nuovi episodi della serie cult, riportata in vita dalla Nbc dopo 14 anni dall'ultima stagione. Interpreterà se stessa e vestirà anche i panni della detective Harlee Santos, protagonista della serie "Shades of Blue". La star ha pubblicato sul suo profilo Instagram un selfie insieme agli attori della sitcom.