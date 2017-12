"Will & Grace", episodio speciale di Natale in onda su Joi

La comedy-cult "Will & Grace" fa arrivare in anticipo il Natale su Joi. In onda il 22 dicembre alle 21.15 "A Gay Olde Christmas", episodio speciale della nona stagione, vero e proprio Canto di Natale ambientato nella New York dei primi del Novecento. Will, Grace, Karen e Jack del 2017, infatti, sognano come sarebbe stato trascorrere il Natale nella Big Apple del 1912...