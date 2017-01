"Wild-Oltrenatura", Fiammetta Cicogna: "Vi racconto storie emozionanti ed esclusive"

08:30 - Torna Wild-Oltrenatura, il programma di Italia 1 dedicato al mondo animale e all'avventura riparte con l'ottava edizione domenica 25 gennaio in prima serata. A condurre il programma è ancora una volta Fiammetta Cicogna affiancata dall'ex campione di basket Carlton Myers. "In questa edizione ci sono tantissime esclusive e documentari nostri che mi hanno emozionato", racconta la conduttrice a Tgcom24.

L’ottava stagione vedrà la Cicogna inviata in Sud Africa per raccontare con immagini spettacolari il rapporto di convivenza tutto particolare tra animali feroci e le persone che hanno scelto di vivere a stretto contatto con loro. Myers incontrerà invece alcuni fuoriclasse dello sport che racconteranno il legame tra il loro mondo e quello animale, da cui a volte lo sport trae ispirazione. Special guest saranno l'ex iridato di nuoto Filippo Magnini, il pilota di motociclismo Andrea Dovizioso, la ginnasta Vanessa Ferrari, il pugile Clemente Russo e l'intera squadra di basket della Virtus Roma.



Fiammetta quali saranno le novità?

C'è tantissima nuova produzione interna, sono andata in Sud Africa e ho girato tanti documentari nostri. Mentre l'anno scorso la trasmissione era più dedicata allo sport, quest'anno ci siamo concentati sulle persone che hanno lasciato la vita urbana per andare a vivere 'into the wilde' e dedicarsi alla salvaguardia degli animali.



Ci sono delle storie che ti hanno colpito in modo particolare?

Ogni storia è stata un colpo al cuore, ogni giorno è stata una emozione, difficile sceglierne una...



Tanti special guest, tutti sportivi...

Li ha gestiti Myers, a lui ho affidato i maschiacci (ride, ndr). Ogni puntata ci regalerà una esperienza estrema differente ospitando questi bravissimi sportivi, e sarà una grande sorpresa.



Lo sai che sei amatissima dai bambini?

Ne sono felicissima, perché così mi amano anche le mamme. Molte, anche le più snob, spesso si avvicinano, mi chiedono una foto e mi dicono: 'Io non lo farei mai, ma mio figlio se sa che ti ho visto e non ti ho fotografato mi uccide...'. E' divertente.



Sei arrivata all'ottava edizione, ti aspettavi questo successo?

Se devo essere sincera sì, ci ho creduto dall'inizio e ci ho messo tanta fatica. C'è tutto quello che mi piace: lo sport, la natura, gli animali, le cose belle e sane, che riempiono la vita di sorrisi e di emozioni. In tv c'è di tutto e mancava la cosa più vicina a noi, quella da cui veniamo. Il nostro segreto è quello di affrontare argomenti interessanti con una varietà che diventa divertente.