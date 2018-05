Il gigante e la lampadina. Così viene presentata a Claudio Amendola la scommessa di Rosario Rota, che assicura di poter avvitare e accendere tre lampadine in quattro minuti usando un escavatore. Una sfida complicata nella quale però Claudio vuole riporre la sua fiducia. Peccato che la prova non vada come dovrebbe e una sola lampadina sopravvive alla morsa dell'escavatore mentre le altre due, pur avvitate, rimangono spente. Persa la scommessa, si paga pegno: con un tuffo nella memoria, Michelle invita Claudio a rifare la telecronaca della finale dei Mondiali 2006, quando il rigore di Grosso ha portato l'Italia al successo. Ad affiancarlo anche Nicola Savino ma entrambi hanno dovuto farlo indossando il famoso divaricatore palatale.