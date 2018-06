"Vuoi scommettere?", Maurizio Martina sottoscrive la lettera per "codice rosso"

Torna il consueto appuntamento sociale durante la terza puntata di "Vuoi Scommettere?", il programma condotto da Michelle Hunziker assieme alla figlia Aurora. Fin dalla prima puntata è stato dedicato un momento al progetto "codice rosso", che mira dare priorità assoluta a tutte le denunce di violenza esposte alle autorità. Dopo il sostegno di Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, Michelle ha ottenuto anche la firma di Maurizio Martina, segretario del PD. "Credo che organizzare una corsia preferenziale per questo genere di situazioni anche dal punto di vista giuridico sia fondamentale" ha dichiarato. "Penso che questa idea del codice rosso vada assolutamente sostenuta e aggiungo che per me la chiave vera rimane la prevenzione, l'educazione".