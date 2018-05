"Vuoi Scommetere?", Noemi viene bendata e paga pegno... alimentare

La prova dell'equipaggio di Marghera era veramente difficile: si trattava di infilare in una bottiglia un modellino di veliero appeso alla poppa del loro rimorchiatore, tutto in soli quattro minuti. Noemi ha deciso di dare fiducia ad Andrea e i suoi ragazzi ma sfortunatamente, proprio sul finale, la nave è caduta in acqua invalidando la prova. Persa la scommessa, alla cantante non resta che affrontare la penitenza: indovinare una dopo l'altra, bendata, alcune pietanze all'interno di una scatola misteriosa potendole toccare con una sola mano. Senza troppi tentennamenti ma con molte risate, il pegno viene pagato con successo.