"Verissimo", Valeria Marini si confessa tra sogni e vita privata

Nuovo appuntamento con “Verissimo” sabato novembre 2016, alle ore 16.30 su Canale 5 e a fare da "mattatrice", come nella Casa del Grande Fratello Vip ci sarà Valeria Marini. La soubrette sarà in studio per una lunga intervista-confessione cn Silvia Toffanin, in cui parlerà della sua vita privata, dei suoi sogni e della sua carriera.