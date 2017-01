"Verissimo", stagione da record

12:48 - Si è conclusa una stagione straordinaria per "Verissimo". Il talk condotto da Silvia Toffanin ha ottenuto la media d'ascolto più alta in 9 anni di messa in onda: 2.754.000 telespettatori con una share del 21.58%, segnando 4 punti in più rispetto all'edizione precedente. Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5 è soddisfatto: "Grazie e complimenti a Silvia e a tutta la sua squadra per il prodotto che ha saputo unire qualità ai grandi numeri".

Le interviste esclusive, i servizi e le anteprime hanno incollato davanti allo schermo di Canale 5 i telespettatori del sabato pomeriggio. Nella sua fascia d'ascolto, "Verissimo" è risultato sempre vincente, per tutte le 33 puntate andate in onda. La trasmissione ha collezionato successi anche sul web e sui social: quasi 5.500.000 video visti sul sito ufficiale (www.verissimo.it, n.d.r), 269.000 followers su Instagram e più di 635.000 like su Facebook. L'appuntamento con Verissimo è per la nuova stagione tv.