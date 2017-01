"Verissimo Speciale Amici", successo di ascolti per la puntata evento

Successo per il crossover di Canale5 andato in onda sabato 7 maggio e intitolato "Verissimo Speciale Amici". La puntata-evento del programma in cui Silvia Toffanin ha intervistato in esclusiva Maria De Filippi ha raccolto davanti alla televisione 2 milioni 564mila spettatori, con una share del 22.81% e ha toccato picchi di 2 milioni e 900mila spettatori.