"Verissimo", Simona Ventura: "Sono tornata a essere mascalzona e scanzonata come una volta"

A proposito dell'Isola, Simona Ventura commenta a Silvia Toffanin l’episodio della lotta nel fango, che ha fatto molto discutere: "Avremmo potuto farci malissimo, perché arrivavamo da tre settimane di quasi digiuno, in condizioni difficili. Forse a Milano la situazione è un po’ sfuggita di mano. E’ stata una cosa troppo violenta. Mia figlia Caterina è ancora scossa. Quando ha visto la scena della mia lotta nel fango con Mercedes è scappata via piangendo". A Silvia Toffanin che le chiede quali siano i suoi progetti per il futuro, la conduttrice risponde: “Adesso voglio andare a fare un piccolo viaggio con il mio fidanzato, che è stato meraviglioso, per rinsaldare il nostro rapporto di coppia. Poi, andrò a trovare mio figlio Nicolò, che studia fuori Londra”.



Tornerà in studio l'ex naufrago Aristide Malnati per raccontare l'aggressione di cui è stato vittima settimana scorsa. Ancora saranno a Verissimo Miriana Trevisan e Laura Freddi. Si ballerà sulle note di "Amen" di Francesco Gabbani. Per i fan de "Il Segreto" sarà presente Raimundo (Ramon Ibarra).