"Verissimo" riparte con slancio: ottimi risultati al primo appuntamento

Il talk show di Canale 5 ha però anche raggiunto picchi di 2.570.000 telespettatori, e una share del 21.50%. Grandi ospiti nella prima puntata del programma, da Federica Pellegrini che ha parlato per la prima volta in tv, dopo la delusione delle Olimpiadi di Rio 2016. E ancora Emma Marrone, Ilary Blasi, che a breve tornerà in televisione alla guida del "Grande Fratello Vip", il regista Gabriele Muccino e l’attore Giulio Berruti. Il brand di Mediaset festeggia i suoi 20 anni di messa in onda e i 10 condotti dalla Toffanin con un grande studio tutto nuovo che accoglierà un pubblico di ben 300 persone.