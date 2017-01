"Verissimo" riparte con Emma, Ilary Blasi e Federica Pellegrini

Grandi ospiti per il primo appuntamento con "Verissimo", il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin che riparte sabato 17 settembre alle 16.10. In esclusiva, Federica Pellegrini parlerà per la prima volta in tv, dopo la delusione delle Olimpiadi di Rio 2016. E ancora, saranno in studio Emma Marrone, Ilary Blasi, tra pochi giorni alla guida del "Grande Fratello Vip", il regista Gabriele Muccino e l’attore Giulio Berruti.