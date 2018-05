"Verissimo", Monica Bellucci: "Amare è il sale della vita, ora sono felice"

Modella, attrice e musa di tanti registi, la Bellucci è considerata una delle donne più affascinanti del pianeta, per questo, in merito al dibattito sollevato dal “caso Weinstein”, ha spiegato: "Noi donne dobbiamo imparare a essere indipendenti e ad avere un rapporto di parità con gli uomini. Questo sta finalmente succedendo. Il passato ci ha incatenato: non avevamo nessun diritto sociale, la nostra forza era solo dentro casa e non era abbastanza". Aggiunge: "Le ragazze devono liberarsi da certe paure, in particolare da quella di parlare perché temono di non essere credute. A una donna che ha ricevuto una molestia le si chiede ‘Come eri vestita? Ma sei tu che hai provocato?’. Questa paura indotta viene da una tradizione che impone il silenzio: 'Dovete stare zitte'. Anche io l’ho avuta. Chi non ce l’ha? Dobbiamo insegnare alle nostre figlie il rispetto per se stesse e ai nostri figli il rispetto per le donne".