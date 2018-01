"Verissimo", Luca Onestini e Ivana Mrazova raccontano la loro storia d'amore

Saranno ospiti del talk show però anche Marco Bocci e Claudio Gioè, protagonisti del film tv “Delitto di mafia – Mario Francese” del ciclo "Liberi Sognatori" e, per la prima volta a "Verissimo", Luciano Ligabue, al cinema dal 25 gennaio con il suo terzo film da regista "Made in Italy". Infine, a “Verissimo” Luca Capuano e sua moglie Carlotta Logreco racconteranno per la prima volta il loro drammatico 2017 e di come tutto, a distanza di un anno, si sia risolto nel migliore dei modi.