"Verissimo", la sexy naufraga Dayane Mello si racconta

Puntata esplosiva, ricca di ospiti e sorprese a "Verissimo" sabato 18 febbraio alle 16.30. Per la prima volta insieme nel talk show di Canale 5 due grandissimi attori: Paola Cortellesi e Antonio Albanese, protagonisti al cinema del film "Mamma o papà?". Silvia Toffanin accoglie in studio anche Dayane Mello, la prima naufraga eliminata dall'Isola dei Famosi e si racconterà in maniera inedita anche la super opinionista del reality Vladimir Luxuria.