"Verissimo", l'ex tronista gay Claudio Sona: "Con Mario per ora è finita, ma..."

Ai microfoni del talk show l'ex tronista confessa: “Abbiamo passato momenti molto intensi, ma poi quando abbiamo avuto a che fare con la quotidianità abbiamo incontrato delle difficoltà. Eravamo diversi e distanti anche nel modo di pensare. Io – prosegue il ragazzo veronese – “sono molto ambizioso e adrenalinico. Avevo bisogno di una persona che mi tenesse testa e non l’ho trovata”.

Infine, riguardo la sua omosessualità, Claudio racconta: “Non ho mai sofferto per la mia omosessualità. Non sono stato coraggioso ad andare in tv, ma ho solo portato la mia normalità in un altro luogo”.



Silvia Toffanin accoglie in studio, per la sua prima intervista a "Verissimo", anche una delle attrici più apprezzate del cinema italiano: Isabella Ferrari. E poi ci sarà anche Raoul Bova, tornato a calcare le tavole del teatro dopo quasi vent’anni. Infine, per lo spazio dedicato a ‘Il Segreto’, una delle new entry della soap spagnola, Beatriz Mella (Giulia Charm).