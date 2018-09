"Verissimo", Irina Shayk si racconta in esclusiva nella prima puntata

Grandi novità per la nuova stagione di "Verissimo" che torna sabato 15 settembre alle 16 su Canale 5. Irina Shayk è una delle protagoniste della prima puntata. A Silvia Toffanin si racconta a cuore aperto in esclusiva. "Ci vediamo presto a Verissimo", dice la top model in italiano in un video postato sull'Instagram ufficiale del programma.