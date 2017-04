"Verissimo", in studio Kasia Smutniak e Pierfrancesco Favino

Sabato 8 aprile 2017, alle ore 16.10 su Canale 5, nuovo appuntamento con "Verissimo". Silvia Toffanin accoglie nel suo salotto pomeridiano due attori molto amati: Kasia Smutniak e Pierfrancesco Favino . In studio anche due schermidori olimpionici per raccontare la loro nuova vita: il neo papà Aldo Montano ed Elisa Di Francisca , in attesa del suo primo bebè. Dopo aver ospitato Claudio Sona, racconta la sua versione sulla fine della loro storia d’amore l’ex Mario Serpa.

In studio Mario dichiara: “E’ venuta a mancare un po’ la fiducia da parte mia nei suoi confronti. Sono stato molto male per la fine della nostra storia, ma non si muore per amore, la vita va avanti”. Sulle cause di questa crisi Mario specifica: “Io e Claudio abbiamo caratteri completamente diversi. Usciti da ‘Uomini e Donne’, che è un po’ una favola, da parte mia il sentimento è cresciuto, da parte sua no. Se c’è il sentimento - chiosa - i problemi si risolvono”. Un amore, quello tra Claudio e Mario, che ha fatto sognare il pubblico che li seguiva nel programma di Maria De Filippi e li adora sui social, dove la coppia è soprannominata “I Clario”. A tal proposito Mario confessa: “E’ stata la storia più emozionante della mia vita, ma abbiamo messo un punto, basta!”.



Ci sarà anche un imperdibile momento musicale con Lorella Cuccarini. E direttamente dall'"Isola dei Famosi", dove è stata soprannominata la “Regina”, arriva negli studi di “Verissimo” a racconta la sua esperienza da naufraga Samantha De Grenet.

Infine, per lo spazio dedicato a “Il Segreto” ecco arrivare una delle new entry della soap spagnola, Mencia (Agnes Llobet).