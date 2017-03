"Verissimo", in studio Chiara Galiazzo e Francesca Chillemi

Chiara Galiazzo è una delle attesissime ospiti della puntata di "Verissimo", sabato 4 marzo alle 16.30 su Canale 5. La cantante, una delle protagoniste dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, si racconta nel salotto di Silvia Toffanin. In studio per la prima volta anche la brava e bella attrice Francesca Chillemi, che dopo la vittoria a Miss Italia ha intrapreso una splendida carriera

Silvia Toffanin accoglie però nel suo salotto anche un'altra "prima donna" della televisione: Gemma Galgani, la star del Trono Over e bersaglio preferito di Tina Cipollari. Da "Uomini e Donne" a "Verissimo" quindi per la prima volta la dama bianca si racconta al pubblico. Inoltre, in studio Red Canzian, ex componente dei Pooh. Infine, direttamente da Madrid, la bella profumiera de “Il Segreto” Camilla Valdesalce, moglie di Hernando Dos Casas (Yara Puebla). La conduttrice intervista la bella attrice spagnola chiedendo qualche anticipazione futura sul suo personaggio all’interno della soap opera.