"Verissimo", Giovanna Mezzogiorno rivela: "Tornerei a lavorare con Stefano Accorsi"

Nel nuovo appuntamento con “Verissimo”, sabato 3 dicembre, alle ore 16.30 su Canale 5 , sarà protagonista Giovanna Mezzogiorno. Lontana dal set per qualche anno, per crescere i figli, l’attrice è tornata al cinema. A Silvia Toffanin, che le ha chiesto se tornerebbe a lavorare con Stefano Accorsi, suo compagno in “L’ultimo Bacio” e nella vita privata vita in quel periodo, ha rispsoto: "Se ci fosse l'occasione di rilavorare insieme assolutamente sì".