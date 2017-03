"Verissimo", Gabriella Pession festeggia 20 anni di carriera

Con il mitico gruppo comico il "Trio" ha fatto divertire per anni tutta Italia, per la prima volta a "Verissimo" ci sarà l'attore Tullio Solenghi. Massimo Ceccherini parlerà della sua vita e della sua seconda esperienza come naufrago all'Isola dei Famosi. In studio anche l’ex naufraga Nathaly Caldonazzo. Infine, per lo spazio dedicato a "Il Segreto" sarà ospite Severo (Chico Garcia).