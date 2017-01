"Verissimo", Bettarini rivela: "Ora ci sarà uno Stefano completamente nuovo”

Dopo essere stato chiuso per 49 giorni all’interno della casa del "GF Vip" , Stefano Bettarini si racconta a Silvia Toffanin nella puntata di sabato 12 novembre di "Verissimo" . “Potevo stare più attento e più vigile. I miei figli mi hanno fatto capire che hanno sofferto per certe cose, ma che hanno compreso”. E poi aggiunge: "Con Simona, d’ora in avanti, avrò il rispetto e la giusta considerazione. Ora ci sarà uno Stefano completamente nuovo".

i microfoni del talk show racconta: "All'interno della casa ho fatto un percorso. Non credevo potesse essere possibile riuscire a mostrare la mia parte più intima. E’ uscito lo Stefano che sono”. A proposito della sua ex moglie, dichiara: "Simona resta la mamma dei miei figli. E’ una persona importante nella mia vita e lo sarà sempre per i miei figli. Voglio avere solo un buon ricordo. Con lei, d’ora in avanti, avrò il rispetto e la giusta considerazione che ho avuto sempre, anche se, in alcuni momenti, mi sono fatto prendere da una rabbia inutile e adesso l’ho capito. Credo – conclude - che ora non ci saranno problemi ad avere un rapporto normale e bello. Ci dobbiamo impegnare e sforzare per essere da esempio per le altre persone separate".



Altra ospite di Silvia Toffanin sarà Aida Yespica. La show girl venezuelana, da qualche mese fidanzata con l'imprenditore svizzero Enrico Romeo, dopo tante relazioni che non sono finite bene, pare aver finalmente trovato un po' di serenità. E racconta: "Adesso ho trovato l’amore. Grazie a Enrico sono felice".