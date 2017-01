"Verissimo", Antonio Cassano svela: "Il calcio mi manca"

15:48 - Sabato 25 aprile alle 16.30 nuovo appuntamento con "Verissimo", il talk condotto da Silvia Toffanin. "Il calcio mi manca tanto. Mi manca lo spogliatoio e l'adrenalina. Non ho alternative, so fare solo il calciatore" Queste le parole di Antonio Cassano, intervistato in esclusiva dalla moglie Carolina Marcialis. Questa settimana ospiti in studio anche l'attrice Claudia Koll, la cantante Paola Iezzi e Lodovica Comello di "Violetta".

Fermo da fine gennaio, dopo aver rescisso il contratto con il Parma, il calciatore è volato alle Maldive con la moglie per ritrovare un po’ di serenità e godersi una vacanza. A Carolina, che gli chiede dove si veda in futuro, il fantasista barese risponde: "Visto che ho davanti 20 anni, voglio ancora giocare un bel po'. Poi, mi piacerebbe fare il direttore tecnico, tenere il rapporto tra società e squadra. Mi vedrei bene in questo ruolo".



Tra i progetti per il futuro, la famiglia viene sempre al primo posto. A tal proposito confessa: “Sogno di allargare la famiglia e anche parecchio. La mia idea è di avere un mini calcetto o, anche, un calcio a 7. Ma..." guardando divertito Carolina, conclude "deve essere d’accordo mia moglie, è lei che comanda".



Infine, parlando di passioni calcistiche, Cassano confida: "Sono interista da sempre ma il mio cuore è blucerchiato. Sono innamorato di quella squadra".