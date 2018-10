"Vajont: Analisi di un disastro", lo speciale per ricordare la tragedia

Al Vajont, 55 anni dopo il disastro causato dall'omonima diga, è dedicato un nuovo speciale di " Focus " dal titolo " Vajont: Analisi di un disastro (Per non dimenticare) ", in onda martedì 9 ottobre a partire dalle ore 23.15 . Il documentario a cura di Luigi Bignami si avvale di immagini molto particolari: alcune d’epoca e altre realizzate con un drone sia alla diga, sia al suo invaso ed alle montagne circostanti, dove la ferita della frana è ancora ben visibile.

"Vajont: Analisi di un disastro (Per non dimenticare)" ripercorre la storia della diga (un progetto nato negli anni Venti e realizzato nei '60) attraverso due racconti incrociati: uno tecnico ed uno di chi ha vissuto in prima persona quei momenti. La parte specialistica è affidata a Giovanni Crosta della Facoltà di Geologia dell’Università Bicocca. Il professore spiega il disastro dal punto di vista della montagna: i prodromi del crollo, perché la frana ad un certo punto sia diventata ingovernabile e perché la montagna sia crollata in un blocco unico e non a strati, come era stato invece previsto.