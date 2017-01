12 febbraio 2015 "Uomini&Donne", Teresanna Pugliese presto mamma per la prima volta L'ex tronista è incinta di quattro mesi e ha deciso di confermare le indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi, mostrando il pancino in un video postato sul web Tweet google 0 Invia ad un amico

17:12 - Teresanna Pugliese è in attesa del primo figlio. A confermare le indiscrezioni di stampa dei giorni scorsi è stata proprio l'ex tronista di “Uomini&Donne”, con un video postato sul web. Nel filmato si vede il compagno di Teresanna, l'imprenditore Giovanni Gentile, accarezzare la pancia della bella napoletana e sussurrare al nascituro "Bimbo, non venire tale e quale a mamma tua, scugnizzo!”. Teresanna è al quarto mese di gravidanza.

"Buttati a capofitto , trova qualcuno da amare alla follia e che ti ami alla stessa maniera... Se non hai mai tentato non hai mai vissuto!" Così l'ex tronista ha scritto sul suo profilo Instagram accanto al video che conferma la sua gravidanza. Non si conosce ancora il sesso del bambino, che dovrebbe nascere tra cinque mesi.



Teresanna Pugliese convive dalla scorsa estate con il compagno Giovanni Gentile, che le ha ridato il sorriso dopo la fine della relazione con Francesco Monte, suo corteggiatore nel programma di Maria De Filippi e attuale fidanzato di Cecilia Rodriguez. L'esperienza televisiva ha regalato molta notorietà alla Pugliese, che resta uno dei volti più amati di Uomini&Donne. Anche per questo, i profili social della 28enne napoletana sono stati inondati da messaggi di affetto e auguri.