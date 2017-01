6 febbraio 2015 "Uomini e Donne": Valentina, Fabio e Amedeo sono i tre nuovi tronisti Dopo la scelta di Jonas Berami e Teresa, tre nuovi giovani sono pronti a mettersi in gioco per trovare l'anima gemella nel talk dei sentimenti di Maria De Filippi Tweet google 0 Invia ad un amico

10:00 - Valentina, Fabio e Amedeo sono i tre nuovi tronisti di "Uomini e Donne", il talk dei sentimenti di Maria De Filippi giunto alla sua diciannovesima edizione. Dopo che Jonas Berami ha scelto Rama Lila e Teresa Cilia ha incassato il "sì" del corteggiatore Salvatore, tre nuovi giovani sono pronti a mettersi in gioco per trovare l'anima gemella su Canale 5.

VALENTINA - 21 anni, nata a Bologna il 19 dicembre 1993. Da sempre affascinata dal mondo della moda, lavora in uno showroom di abbigliamento. Ama uscire e divertirsi con gli amici e sogna di viaggiare in oriente. E’ appassionata di tatuaggi e ne ha ben 22. Crede nell’oroscopo e si definisce un vero sagittario. Il suo uomo ideale è spigliato, istintivo e dolce.



AMEDEO - 25 anni, è napoletano ed è nato il 17 settembre 1989. Ha sempre lavorato nell'ambito della dell'hospitality e leading per hotel. Ha lavorato e vissuto a Londra e ha viaggiato molto per lavoro. Ha un fratello, una sorella e due nipoti che adora. Ama disegnare ed andare in palestra. La sua donna ideale è intelligente, elegante e caparbia.



FABIO - è nato in Argentina ma vive a Udine. Classe 1990, è nato il 25 maggio. Giocava a calcio a livello professionale e ora lavora come istruttore di fitness. E’ legatissimo alla sua mamma, con cui vive. La sua donna ideale non deve essere gelosa ma deve avere carattere. Ha corteggiato Teresa che ha preferito Salvatore. Cerca l’amore vero che non ha mai incontrato.