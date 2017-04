"Uomini e Donne": trono classico, bacio inatteso tra Luca e Cecilia

Nella nuova puntata di "Uomini e Donne", Luca Onestini ha lasciato di stucco Soleil e Giulia baciando Cecilia Zagarrigo in una esterna in piscina a dir poco bollente.

L'inizio non è dei migliori: Cecilia infatti bacchetta Luca per il comportamento tenuto nelle esterne con le altre due corteggiatrici, Giulia e Soleil. Il ragazzo riesce a stemperare la polemica sul nascere rivelando a Cecilia di averla pensata spesso e di aver sbirciato più volte il suo profilo social.

La coppia inizia a tenersi per mano, le distanze si accorciano e poi, all'improvviso, scatta il bacio.

Tra i due l'intesa è tale che l'esterna termina con un tuffo - vestiti - in piscina sotto lo sguardo livido di Giulia e Cecicilia sussurra all'orecchio di Luca: "Sto davvero bene e non mi sarei mai aspettata tutto questo".