"Uomini e Donne", tra le troniste Rosa e Desirée volano scintille

Rosa e Desirée hanno da poco iniziato il loro percorso a " Uomini e Donne ", ma sono già ai ferri corti. In studio le due troniste non si sono infatti risparmiate frecciatine e commenti pungenti, con Desirée che ha accusato la collega di ostentare i suoi titoli di studio: "Anche io sono laureata, ma non vado in giro con la maglietta 'sono laureata'.". Immediata la replica di Rosa: "Non lo sbandiero in giro, non ne ho proprio bisogno".

Le due troniste si sono pizzicati anche sul concetto di femminilità. Per Desirée non è una pura questione di abbigliamento, mentre Rosa ha voluto puntualizzare che "a me serve il tacco per far vedere che sono una donna". La salernitana ha poi precisato che "nell'intervista ho voluto rimarcare le differenze tra me e lei per vedere la sua reazione. Voglio far emergere le diverse sfumature anche per aiutare i corteggiatori a conoscerci".