"Uomini e Donne", Tina insegue la corteggiatrice Stephany

Stephany è stata infatti accusata da un'altra corteggiatrice di non essere interessata ai tronisti e di aver dichiarato di trovarli brutti. Una rivelazione che non è piaciuta a Jonas, il quale ha replicato: "Brava, tu sei Naomi Campbell".



La discussione sembrava essere finita lì ma durante la trasmissione è stata la stessa Stephany a riprendere il discorso, aggiungendo di essere disposta a continuare la sua esperienza a "Uomini e Donne" solo a patto di essere scelta per le esterne. A quel punto Jonas, supportato da Tina, l'ha invitata ad andarsene; innescando così la reazione stizzita della corteggiatrice.