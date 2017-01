"Uomini e Donne": Teresa e Salvatore presto sposi, la dichiarazione in tv

Proposta di matrimonio a sorpresa nel salotto di " Uomini e Donne ". Salvatore , ex corteggiatore di Teresa , le ha infatti chiesto la mano come se fosse una principessa delle favole. Gli ingredienti per la dichiarazione perfetta c'erano tutti: abito sontuoso, coroncina e un principe innamorato ai suoi piedi. In ginocchio da lei, il futuro sposo si è dichiarato ricevendo come sì un lungo bacio.

"Non credevo di poter essere di nuovo felice, tu mi hai insegnato a vivere a colori e ad avere più fiducia in me stesso" le ha fatto sapere con una lettera "Un amore come il nostro pensavo esistesse solo nei film, ma poi ho incontrato te ed è stato come rinascere. Posso prometterti che non ti farò mai mancare nulla e che mi saprò prendere cura di te. Voglio stare con te tutta la vita, invecchiare con te. Ti prometto che ti porterò rispetto e non ti farò mai pentire, se accetterai di diventare mia moglie".



I due futuri sposi si sono poi abbracciati a lungo tra le lacrime, prima di ufficializzare la proposta nel più classico dei modi: lui in ginocchio con l'anello in mano. "Voglio farti la proposta qua dove tutto è iniziato. Vuoi diventare mia moglie?".