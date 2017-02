"Uomini e Donne", Sonia sceglie Emanuele e Manuel abbandona

MANUEL TORNA A CASA - Dopo aver annunciato di sentirsi inadeguato, Manuel conferma l'abbandono. "Ogni giorno che passa mi rende sempre più convinto. Cerco la serenità e qui vivo l’angoscia" spiega. Gianni gli dichiara quindi il suo affetto, condiviso da tutto il pubblico che lo saluta con un grande applauso. La corteggiatrice Francesca è dispiaciuta, ma gli dice che sarebbe contenta di conoscerlo fuori dallo studio.



IL NUOVO TRONISTA - Il posto lasciato vuoto da Manuel è subito occupato da Marco. Il nuovo tronista è nato a Milano ed laureato alla Bocconi, si definisce uno che nella vita ama ridere ed è legatissimo alla famiglia. Riuscirà a trovare la ragazza giusta per lui?



LA SCELTA DI SONIA - La tronista finisce nell'occhio del ciclone per i contatti avuti fuori dal programma con il corteggiatore Federico. Il più infastidito di tutti è Emanuele, ma durante l'esterna Sonia gli spiega tutto e pare che la situazione si sia chiarita. Il sereno però dura poco: in studio la coppia litiga di nuovo e Emanuele se ne va. Sonia non ci pensa due volte e lo insegue. Al rientro dichiara che ha troppo paura di perderlo e per rispetto verso gli altri corteggiatore vuole ritirarsi. Lui però le arriva alle spalle, giusto in tempo per il bacio sotto i petali.