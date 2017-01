"Uomini e Donne", scintille tra Tina e il nuovo tronista Oscar

A " Uomini e Donne " è stato presentato ufficialmente il nuovo tronista Oscar e Tina gli ha subito dato il 'benvenuto'. Il 26enne napoletano di professione è influencer sui social, un titolo che l'opinionista fatica a comprendere. "E' un po' come quello che fai tu" le ha spiegato Maria, ma lei ha ribattuto "io sono spontanea, mentre lui lo fa per business. Magari adesso che è qui in televisione le cose andranno ancora meglio..."

"Uomini e Donne", Oscar è il nuovo tronista 1 di 7 Instagram Instagram "Uomini e Donne", Oscar è il nuovo tronista 2 di 7 Instagram Instagram "Uomini e Donne", Oscar è il nuovo tronista 3 di 7 Instagram Instagram "Uomini e Donne", Oscar è il nuovo tronista 4 di 7 Instagram Instagram "Uomini e Donne", Oscar è il nuovo tronista 5 di 7 Instagram Instagram "Uomini e Donne", Oscar è il nuovo tronista 6 di 7 Instagram Instagram "Uomini e Donne", Oscar è il nuovo tronista 7 di 7 Instagram Instagram "Uomini e Donne", Oscar è il nuovo tronista leggi dopo slideshow

"Non sono qui per questo, ho già la mia professione fuori. Sono alla ricerca dell'amore perchè sono due anni che mi sono lasciato e non ho trovato nessuna..." ha ribadito il nuovo tronista. "Certo fuori è difficile trovarle, girano poche ragazze..." la frecciatina al vetriolo di Tina, che ha strappato un sorriso anche alle sue corteggiatrici.



Il percorso di Oscar durerà meno di due mesi e per questo avrà la possibilità di fare esterne più lunghe con le sue corteggiatrici, in modo da conoscerle meglio. Ludovica ha invece annunciato che presto sceglierà tra Fabio e Manuel.