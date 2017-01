"Uomini e Donne" sbarca in prima serata con Gemma e Giorgio

Venerdì 3 giugno alle 21.10 su Canale 5, appuntamento con lo speciale di "Uomini e Donne - Gemma e Giorgio, la lettera che non gli ha mai dato". Il talk del pomeriggio di Maria De Filippi si sposta eccezionalmente in prima serata per fare il punto sulla storia d'amore più seguita e chiacchierata del trono over, quella tra la bionda torinese Gemma Galgani (63 anni) e il bell'imprenditore fiorentino Giorgio Manetti (60 anni).