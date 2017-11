"Uomini e Donne": Sara, Nilufar e Nicolò sono i nuovi tronisti

I telespettatori del programma conoscono già Nilufar, che all'inizio della stagione aveva sceso le scale per corteggiare Mattia Marciano. Dopo litigi e battibecchi, però, aveva deciso di andarsene convinta che il ragazzo non avesse nessun interesse per lei (ha infatti scelto Vittoria). Adesso sarà lei a fare la parte della regina e prenderà il suo principe azzurro per la gola: "Amo molto cucinare, soprattutto i dolci. Studio comunicazione e mi piacerebbe diventare una giornalista enogastronomica".



Al suo fianco sul trono l'ex concorrente di "Temptation Island" Sara, che ha partecipato al reality estivo con il fidanzato Nicola. Dopo qualche tira e molla, la coppia dopo cinque anni è scoppiata e ora lei è pronta per voltare pagina: "Siamo andati a convivere ma mi ha mancato nuovamente di rispetto. Non lo amo più e adesso voglio ricominciare da me, perché me lo merito".



A chiudere il trio Nicolò Brigante, modello e imprenditore siciliano con le idee ben chiare: "Cerco una donna determinata e sogno una famiglia unita. I miei genitori e mia sorella sono la cosa più bella che ho"